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У передмісті окупованого Донецька масштабна пожежа: подробиці та відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Пожежа на нафтобазі Новина оновлена 04 травня 2022, 10:08
Пожежа на нафтобазі

Територія окупована росією вже вісім років

В окупованій Макіївці — передмісті на північному сході Донецька виникла масштабна пожежа на нафтобазі.

Згідно з інформацією з регіональних телеграм-каналів, загорілося паливне підприємство в Червоногвардійському районі. На місці працюють спецслужби. Попередньо — горять ємності з паливом, є поранені та загиблі.

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У небо підіймається величезний стовп чорного диму, що видно за кілька кілометрів. Проросійські паблики заявляють, що це є результатом влучення ЗСУ. За наявними даними — палає в 4 резервуарах по 5 тисяч тонн кожний.

Дим над нафтобазою у Макіївці
Дим над нафтобазою у Макіївці

Станом на 10 ранку за Києвом пожежу взяти під контроль не вдалося. Зазначається також, що перед початком спалаху чули вибухи як у Макіївці, так і в окупованому обласному центрі Донецької області, повідомляють користувачі Телеграм.

Зазначимо, що Макіївка, по суті, місто-супутник Донецька, з боку якого війська псевдоутворень в ОРДЛО атакують позиції українських військових та переганяють техніку.

Нафтобаза у Макіївці на карті
Нафтобаза у Макіївці на карті
Донецьк та Макіївка на карті окупованих територій
Донецьк та Макіївка на карті окупованих територій

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій Україна веде успішний контрнаступ на Харківщині. Лінія оборони від росії на Донбасі зазнає постійних обстрілів. Згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, росія намагається просунутися на Лиман.

Теги:
#Донецьк #Пожежа #Макіївка #Нафтобаза
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