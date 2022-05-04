росія атакує по всій лінії фронту: де точаться бої в Україні (карта)

Українські захисники героїчно тримають оборону

Російські війська не припиняють атак на нашу країну не лише обстрілюючи ракетами дальньої дії, а й штурмуючи у наземних операціях.

За даними Генштабу збройних сил України, бойові зіткнення велися у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях.

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Слобожанський напрямок. Триває обстріл Харкова та села Протопопівка з артилерії та мінометів. У Барвінківському районі на околицях Кутузівки та Олександрівки ворог проводи повітряну розвідку. У бік Довгенького намагалися наступати росвійська, але без успіху.

Донецький та Таврійський напрямок. Триває обстріл супротивником Сил оборони України.

Лиманський напрямок. Наступ ворога йде у бік села Шандриголове, точаться бої. Ворог веде розвідку та посилює війська. У районі Попасної також бої та спроби штурму.

Карта напрямків атак росії в Україні на 4 березня/Deepstatemap

У Маріуполі російські солдати продовжують бомбардувати з літаків "Азовсталь" та обстрілювати підприємство, де українські військові утримують позиції.

Запорізький напрямок. Противник намагався штурмувати у бік Оріхова, безрезультатно. З території області вивезли понад сотню трупів россолдатів у морг Горлівки.

Південнобузький напрямок. Бойові зіткнення відбуваються в районі села Томина Балка на Херсонщині. Ворог намагається з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків знищити фортифікаційні споруди на позиціях українських військових.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій — росія активізувалась і в Запорізькій області, а на Харківщині ворога вдалося відсунути.

Тим часом союзники надають Україні сучасне військове обладнання для стримування та видворення агресора з нашої країни.