Відбудуємо Маріуполь як Грізний – буде рай: говорили кадировці та пропонували дітям гранати

Соратники Кадирова встигли відзначитись у багатьох регіонах України

Чеченські бойовики, які діяли на боці російських окупантів у Маріуполі, знущалися з місцевих жителів і пропонували маленьким дітям потримати зброю.

Про це місцева мешканка Віра Кам’янецька, якій вдалося виїхати через фільтраційні табори та Москву до Німеччини, розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".

Віра пояснила, що із сім’єю пробувала втекти з оточеного Маріуполя кілька разів.

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Під час однієї зі спроб 22 березня кадировці загрожували її чоловікові смертю, і зло жартували над дітьми: "Вони намагалися дітям запропонувати взяти в руки автомат, гранату. Чоловікові моєму говорили, що він може вибратися з міста "вантажем 200" (такі мітки ставлять на рефрижераторах із трупами, — ред.)".

За ще однієї зустрічі з кадировцями на шляху до фільтраційного табору ті жартували про "вільних українців".

"Ми вам місто відбудуємо, буде як Грізний — рай на землі", — говорили вони Вірі, але пояснювати, чому не залишилися у своєму раю і навіщо прийшли в Україну, не стали.

Як повідомляв "Телеграф", кадировці прославилися своєю жорстокістю по території всієї України, — на Київщині вони розстрілювали батьків прямо на очах їхніх дітей.