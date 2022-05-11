Диво в Маріуполі: хлопчик 5-ти днів від народження пережив бомбардування, обстріли і повернувся до матері

Деякі історії війни нагадують сценарії до фільмів

У тимчасово окупованому Маріуполі, де людям доводилося виборювати виживання будь-якими способами, під час війни народилося чимало дітей. Деякі з них не вижили, проте історія інших більше схожа на надихаючу розповідь про чудову допомогу небес.

Одну з таких — цілком реальну — розповів світові журналіст Олег Ущенко.

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Головним героєм історії стала новонароджена дитина, принесена до підвалу лікарні. Очевидці стверджували, що на вигляд їй було не більше п’яти днів від народження, проте вона змогла вижити в підвалі після влучення снаряда в бомбосховища. Рятівники дитини вирішили, що вона — єдина, хто вижив після такої страшної атаки.

"Лікар серед галасу та вибухів навіть не відразу втямив про що йдеться, бо він лише заснув після зміни. Загорнуту у куртку дитину поставили на стілець у куті, де ховалися літні люди, і на ту куртку мало не сів якийсь дідо. В останню мить лікар отямився і крикнув чоловікові не сідати", — пише чоловік.

Малюка "вручили" матусям, котрі недавно народили, вони його трішки відмили і годували грудним молоком.

Як водиться в непростих історіях, спочатку дитині стало краще. Проте вже другого дня лікарі помітили погіршення, які ще більше посилилися на третій.

"У малого був опік, — розповідає Ущенко зі слів очевидців. — Педіатр сказав: якщо не відвезти до опікового відділення, то готуйте коробку з-під взуття".

Один із чоловіків, які ховалися у підвалі лікарні, зголосився допомогти з "доставкою" дитини до пункту призначення. Було непросто, адже шлях довелося прокладати буквально під ракетними та кульовими обстрілами, проте сміливцю це вдалося.

І ось тут історія і починає перетікати до фіналу. Дитину прийняли в опіковому і почали оформляти, коли медсестра згадала, що в них же під опікою зараз перебуває молода матуся, яку привезли після бомбардувань і котра божеволіє. Як виявилось, жінка народжувала під обстрілами, а коли стався приліт, жінка "відключилася". Прийшла до себе вже в лікарні, але сина поруч не виявила.

"А через пару хвилин молода мама, плачучи, тулила до грудей свого первістка", — на такій ноті закінчує свою розповідь Олег Ущенко.

Історія, звісно ж, викликала неабиякий резонанс серед українців, які переймаються тим, що відбувається в Маріуполі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, із чим доводилося стикатися мешканцям Маріуполя до евакуації із міста. "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з однією з вимушених переселенок Вірою Кам’янецькою. Жінка охоче поділилася спогадами про перебування у блокадному місті.

Також ми писали про легендарну для багатьох маленьких маріупольців "тітку-суп", яка близько двох місяців знаходилася в підвалах "Азовсталі".