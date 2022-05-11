Чи можна зараз відбити Маріуполь: у Міноборони дали чітку відповідь

ЗСУ роблять усе можливе, аби врятувати тих, хто залишився у бомбосховищах міста

Деблокувати Маріуполь, який з перших днів повномасштабного вторгнення росії перебуває під систематичними обстрілами окупантів, військовим шляхом поки що неможливо.

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Про це у середу, 11 травня, під час пресбрифінгу заявила заступник глави Міністерства Ганна Маляр, — пише "Суспільне".

"Якби була хоч одна можливість провести деблокаду міста військовим шляхом, то керівництво країни її використало б. ЗСУ роблять все, що від них залежить, щоб цю ситуацію виправити", — пояснила українська чиновниця.

За словами Маляр, кожен повинен усвідомлювати, що "ця тема є дуже чутливою і кожне слово може бути використане ворогом та в подальшому нашкодити нашим захисникам".

Окрім того, вона додала, що країна-агресор має ще велику кількість бойових ресурсів, які може використати вже у найближчий час.

"Україна отримає велику допомогу від іноземних партнерів, у тому числі у рамках ленд-лізу. Однак, поки вона надійде, Україна має важкий період, який триватиме кілька тижнів або місяців", — підсумувала Маляр.

Варто додати, що стосується деблокади маріупольської "Азовсталі", де дотепер перебувають захисники міста та мирні жителі, то напередодні цю ймовірність прокоментував представник полку Нацгвардії України "Азов" Ілля Самойленко, який наголосив, що зробити це все ж можна, як військовим, так і політичним шляхом. Проте подробиць боєць не назвав, аргументуючи, що ці відомості є секретною інформацією.

"Це можливо зробити військовим шляхом, і це також можливо політичним шляхом. Ми можемо сказати вам, як це зробити військовим чином, але, звісно, такі операції – це засекречена інформація. Більшість людей, які сидять у владних кабінетах в Україні, переважно погано розуміють ситуацію, із нашої точки зору реальність інша", — пояснив Самойленко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як офіцер "Азова" детально розповів про шанси українських бійців у Маріуполі, розподіливши їх на чотири ймовірні варіанти.