Захисник "Азовсталі" розповів, за що зараз борються в Маріуполі: "Як і раніше, сповнені хоробрості"

Головна мрія багатьох — знову вийти на вулицю та побачитися з рідними

Не називати мучениками і продовжувати працювати над розповсюдженням інформації про Маріуполь — такі нехитрі прохання звучать у воєнний час від представника полку "Азов" Давида Хіміка. Поки влада України співпрацює з іншими країнами для допомоги захисникам на "Азовсталі", воїн переконує — хоч умови і жахливі, але бій противник отримує завжди.

Докладніше про ситуацію на заводі "Азовець" розповів в особистому Telegram-каналі.

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За словами бійця, спостерігати за життям на Азовсталі не завжди просто. Сам Давид якийсь час відвів на "прокручування" життя в голові — вдалося навіть згадати дитинство та найефектніші моменти, прожиті у мирний час. Більшість же його товаришів по службі витрачають вільний від боїв час на мрії про майбутнє.

"Дуже багато чую від хлопців, що коли вийдуть — одружаться і заведуть дітей, напевно, це основні плани всіх, хто ще не встиг, — розповідає Давид Хімік. — Хлопці, які вже мають дружин та дітей, коли вдається побачити відео з дітьми — ридають і усміхаються одночасно..."

Військовослужбовець пояснює — у такі моменти, спостерігаючи, ти розумієш, як саме протікає життя.

"Азовець" Давид Хімік

Умови ж на "Азовсталі" щодня дедалі більше погіршуються, адже супротивник звіріє. За словами бійця, окупанти регулярно використовують авіацію, артилерію та все інше, що у них є. Проте захисники Маріуполя продовжують гідно давати відсіч.

Хімік просить українців не називати військових, які опинилися на "Азовсталі", мучениками. Причина проста — вони зараз борються не лише за Україну, а й за своє життя. Замість жалю та зарахування до рангу святих хлопець просить підтримки. Вона, на його думку, зараз має полягати в інформаційній роботі. Воїн просить "кричати всім" про маріупольських захисників — щоб світ не міг пройти повз.

"Хочу, щоб мої друзі ще раз побачили своїх дітей і відчули запах своїх дружин, — зізнається Давид Хімік і відразу жартує: — А я завжди лише хочу бутерброд з великим шматком вареної ковбаси і ряженку з курагою від "Простоквашино"".

Свою розповідь боєць завершив обіцянкою обов’язково повернутись.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про неймовірно зворушливу історію кохання захисників Маріуполя, яка, на жаль, швидко перетворилася на трагедію. Військова Валерія встигла побути дружиною лише три дні, а потім її чоловік загинув під час чергового із боїв.