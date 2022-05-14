Влада Маріуполя звернулася до українських телеканалів із важливим проханням

Зруйнованому місту слід нагадати, що за нього борються

В окремих районах Маріуполя, який навіть під тимчасовою окупацією продовжує обстрілюватися росіянами, днями нарешті з’явилася електрика. Українських телевізійників тут же попросили всіма можливими способами нагадати жителям міста, що боротьбу за них не припиняли ні на мить, люблять їх та чекають на повернення населеного пункту під контроль Києва.

Таке прохання прозвучало 14 травня від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

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Як пояснив Андрющенко, електрику поки що отримують від генераторів. Проте навіть цього вистачає, щоб збиратися біля телевізора — тому що місцеві жителі потребують отримання новин.

Цікаво, що незважаючи на всі зусилля загарбників русифікувати місто, це не надто виходить. Маріупольці дивляться українське телебачення завдяки технології Т2.

"Тому у нас велике прохання до редакторів, журналістів і ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б бігучу строку, про те, що Україна чекає і бореться за маріупольців", — висловив пропозицію чиновник.

Також чиновник наголосив, що необхідно пояснити: росіяни брешуть, як і їхня пропаганда — немає жодної відповідальності чи мобілізації, якщо виїхати з міста. Також необхідно частіше озвучувати дані про "зелені коридори" і підготовку евакуації.

"Це дуже важливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів, — пояснює Андрющенко. — Це шанс для людей вирватися з гуманітарного пекла".

Ймовірно, це може допомогти також у боротьбі з новим "підходом" російських солдатів до "фільтрації" місцевих жителів на виїзді з Маріуполя. Як стало відомо, тепер окрім дорослих окупанти допитують ще й дітей. Це робиться для того, щоб упіймати батьків на можливій брехні.