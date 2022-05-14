У Маріуполі окупанти вигадали нелюдську забаву із танком: у мережі з`явилося чергове відео звірств росіян
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Загарбники перетворили заблоковане місто на справжнє гетто
Вже 80-ий день поспіль окупаційні війська російської федерації рівняють із землею багатостраждальні українські міста. Зокрема, з перших днів військової агресії росії загарбники знищують інфраструктуру та мирне населення блокадного Маріуполя під так званими "визволительними" гаслами, у бомбосховищах якого дотепер перебувають сотні українців.
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Мережею шириться черговий відеодоказ злочинів російської армії, яка сприймає знищення міста за чергову "розвагу". Так, на кадрах відео видно, як російський танк, із символічною поміткою "V", бомбить один з житлових районів понівеченого міста. Після чого, під гучні радісні вигуки окупантів починає нещадно давити посеред вулиці залишені українцями автомобілі.
Раніше "Телеграф" показав, як виглядає багатостраждальний Маріуполь, розбомблений російською окупаційною армією. Станом на зараз в місті вже не залишилося жодної цілої будівлі, а його жителі просто не можуть без сліз дивитися на руїни, в які росіяни перетворили улюблений квітучий населений пункт.