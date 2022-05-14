У Маріуполі окупанти вигадали нелюдську забаву із танком: у мережі з`явилося чергове відео звірств росіян

Загарбники перетворили заблоковане місто на справжнє гетто

Вже 80-ий день поспіль окупаційні війська російської федерації рівняють із землею багатостраждальні українські міста. Зокрема, з перших днів військової агресії росії загарбники знищують інфраструктуру та мирне населення блокадного Маріуполя під так званими "визволительними" гаслами, у бомбосховищах якого дотепер перебувають сотні українців.

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Мережею шириться черговий відеодоказ злочинів російської армії, яка сприймає знищення міста за чергову "розвагу". Так, на кадрах відео видно, як російський танк, із символічною поміткою "V", бомбить один з житлових районів понівеченого міста. Після чого, під гучні радісні вигуки окупантів починає нещадно давити посеред вулиці залишені українцями автомобілі.

Звірства окупантів в українських містах вже просто не знають меж

Раніше "Телеграф" показав, як виглядає багатостраждальний Маріуполь, розбомблений російською окупаційною армією. Станом на зараз в місті вже не залишилося жодної цілої будівлі, а його жителі просто не можуть без сліз дивитися на руїни, в які росіяни перетворили улюблений квітучий населений пункт.