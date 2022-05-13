Окупанти в Маріуполі вдалися до допитів дітей: "Це просто лють"

За допомогою дітей росіяни намагаються вивідати більше інформації про батьків

У окупованому російськими військами Маріуполі, де життя більше нагадує пекло, окупанти почали влаштовувати допити для дітей, які разом з батьками хочуть покинути напівзруйноване місто.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у власному Telegram-каналі.

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За його словами, допити дітям російські окупанти влаштовують для того, щоб зловити батьків на неправдивій інформації.

"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнювальний допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді. Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі після безперервних обстрілів і бомбардувань вже майже не залишилося цілих будівель, а саме місто через два місяці вторгнення виглядає неживим і апокаліптичним. При цьому росіяни не дають можливості мирним жителям у безпечний спосіб вибратися з міста — жінок та дітей примусово вивозять до росії, а чоловіків лишають у місті "рабами".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на маріупольському заводі "Азовсталь" тривають запеклі бої між українськими військовими та росвійськами, які прагнуть захопити підприємство. Наші воїни просять про термінову евакуацію.