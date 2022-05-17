Біля Макарова знайшли яму із розстріляними людьми – серед них іноземець

Загиблі були розстріляні росіянами у різні частини тіла

У Бучанському районі Київської області поліція виявила ще одне поховання із мирними людьми. Трупи трьох громадян було знайдено в ямі неподалік окружної дороги поряд зі звільненим селом Макарів, де в період бойових дій розміщувались позиції окупантів.

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Про це у вівторок, 17 травня, повідомили у пресцентрі поліції Київської області.

За словами начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова, дві людини були вбиті пострілами у голову, ще одна – в живіт. Поряд із похованням було знайдено розтяжку із гранатою "Ф-1", вочевидь залишену російськими солдатами.

"На місці заховання знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати при яких обставинах вони зникли на території України" – розповів деталі керівник поліції.

Правоохоронцям вдалося встановити, що вбитий окупантами громадянин Чехії працював в Україні водієм-далекобійником. Ще у перші дні повномасштабного вторгнення росії він приїхав до України, аби волонтерити. З 3-го березня зв'язок з іноземцем було втрачено. Вдома у нього залишилися дружина та брат.

Окрім того, неподалік села Раківка правоохоронці виявили тіло ще одного розстріляного чоловіка. Жертвою окупантів став місцевий житель, який раніше працював оперативником в органах внутрішніх справ, а до війни вийшов на пенсію. Коли село перебувало в окупації, чоловік пішов за дровами, проте додому так і не повернувся. Як виявилось, російські солдати роздягнули пенсіонера, після чого розстріляли. На його тілі також було виявлено сліди катувань.

"Це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть з власних осель. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катування. Чітко зафіксували також і наявність вогнепальних поранень в область тулуба", – підсумував Нєбитов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, неподалік багатостраждального Маріуполя супутники зафіксували ще одне місце масового поховання, довжина траншей якого складає близько 200 метрів.