"Знахабніли вкрай!": у міській раді Новоград-Волинського під час війни виписали за місяць премій на сотні тисяч гривень (фотодоказ)

Місцеві жителі обурені, адже більшість з них втратили роботу, а декому суттєво врізали зарплату

Поки Кабмін робить невтішні прогнози щодо урізання пенсій та заробітних плат у випадку затяжної війни в Україні, у міській раді Новоград-Волинського (Житомирська область) виписали працівникам премій на суму понад 750 тисяч гривень — і це лише за квітень.

Про це у вівторок, 17 травня, повідомила викладач місцевого ліцею Юлія Лавринович на власній сторінці у Facebook.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Вона зазначила, що вчителям у Новоград-Волинському зменшили всі надбавки та доплати через обсяг освітньої субвенції — це призвело до того, що частина пішла з роботи, інші — вступили в ТРО, а хтось встигає поєднувати роботу, волонтерство та ще й віддавати останні кошти на допомогу армії, чи переселенцям. А на фоні цього міська рада виписує працівникам величезні премії.

Викладачка ліцею порівняла такий вчинок міської ради з мародерством під час війни.

"Думаю, що треба знати героїв по прізвищах, а стовпів в нашому місті багато і скотчем поділюся. Лозини люди підготують. Як підіймається рука підписувати такі розпорядження, як підіймається рука зняти з картки ці премії, коли війна триває, коли ви ховаєте своїх колег, які пішли боронити ваші дупи…? Я вимагаю, щоб кожна копійка була перенаправлена на ЗСУ і прозвітовано перед громадою!", — написала Юлія Лавринович.

У якості підтвердження своїх слів про величезні премії жінка прикріпила офіційну відповідь від міського голови Миколи Боровця на запит місцевого депутата Поліщука О.В.

Працівникам міськради Новоград-Волинського виписали премій на понад 750 тисяч гривень

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Рівному розпочалися фінансові "розбірки" через розпорядження мера Олександра Третяка про заохочення своїх підлеглих під час війни України з росією значними преміями. Деякі надбавки до заробітної плати досягають розміру 180% від початкової ставки.