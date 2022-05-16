Будуть проблеми із пенсіями і зарплатами: у Кабміні дали тривожний прогноз на випадок затяжної війни

Якщо війна в Україні затягнеться до кінця осені, на українців очікує значне підвищення податків та різке скорочення видатків

Затяжна війна з росією сильно вплине на економічну ситуацію в Україні, тож уряд дуже розраховує на фінансову допомогу з-за кордону.

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Про це у понеділок, 16 травня, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю The Economist.

За словами українського чиновника, якщо бойові дії на українських землях затягнуться хоча б на ще 3-4 місяці, то уряд вимушено скоротить зарплати та пенсії українців.

"Якщо війна триватиме більше, ніж ще три-чотири місяці, знадобляться болючі заходи, зокрема різке підвищення податків і різке скорочення витрат", – пояснив Марченко.

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Міністр також наголосив, що Україна наразі дуже розраховує на допомогу європейських країн, аби підтримати економіку української держави. Зокрема, вже найближчим часом у Київ повинна прибути чергова фінансова "поставка" від Сполучених Штатів Америки, проте конкретна дата її отримання поки що невідома.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США до 19 травня планують ухвалити для України черговий пакет допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів.