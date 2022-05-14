У Пентагоні назвали дату, до якої США потрібно схвалити надання Україні допомоги: деталі

У Пентагоні попереджають про загрозу перебоїв постачання озброєнь Україні

Новий пакет допомоги для України у розмірі майже на 40 мільярдів доларів, затвердження якого раніше в Сенаті США заблокував сенатор-республіканець, потрібно схвалити до 19 травня, інакше можуть виникнути перебої у постачанні зброї української армії, яка бореться з російськими окупантами.

Про це минулої п’ятниці, 13 травня, заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Ми хотіли б отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб продовжувати безперебійний потік поставок в Україну, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб ми не дочекалися кінця травня, так і не отримавши жодних додаткових повноважень", — сказав Кірбі.

Представник Пентагону зазначив, що зараз США мають виділити Україні додаткову допомогу лише на приблизно 100 мільйонів доларів.

Як повідомлялося, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потреби українських військових.