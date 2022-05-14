В Пентагоне назвали дату, до которой США нужно одобрить выделение Украине помощи: детали

В Пентагоне предупреждают об угрозе перебоев поставок вооружений Украине

Новый пакет помощи для Украины в размере почти на 40 миллиардов долларов, утверждение которого ранее в Сенате США заблокировал сенатор-республиканец, нужно одобрить до 19 мая, иначе могут возникнуть перебои в снабжении оружием украинской армии, которая сражается с российскими оккупантами.

Об этом в минувшую пятницу, 13 мая, заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

"Мы хотели бы получить одобрение дополнительных полномочий до третьей недели этого месяца, чтобы продлевать бесперебойный поток поставок в Украину, поэтому, очевидно, мы продолжаем призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы мы не дождались конца мая, так и не получив никаких дополнительных полномочий", — сказал Кирби.

Представитель Пентагона отметил, что в настоящее время США должны выделить Украине дополнительную помощь лишь на примерно 100 миллионов долларов.

Как сообщалось, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужды украинских военных.