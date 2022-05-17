У Дніпропетровській області відремонтували "дорогу життя"

Завершено роботи на "дорозі життя" у Дніпропетровській області – Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград. Найбільш знищену ділянку Р-51 відновили в межах експлуатаційного утримання. Швидко та з мінімальними витратами "дорогу життя" зробили не лише проїзною, а й міцною та надійною.

Про це повідомив на своїй Facebook -сторінці перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко.

"Основною проблемою була місцями перезволожена, нестабільна основа. Її замінили, провели забутовку, влаштували шари шлаку, щебенево-піскової суміші та дрібнозернистого асфальтобетону. Увесь процес постійно супроводжували спеціалісти лабораторії підрядної організації, які визначали несучу здатність та інші характеристики дорожнього полотна. Ще одним важливим завданням була оптимізація складу асфальтобетонного покриття, аби навіть 1 шар витримував надвеликі навантаження", — зазначив Івко.

За його словами, зараз головний фокус у роботі Укравтодору – відновлення транспортного сполучення.

"На звільнених територіях прибираємо дороги від залишків військової та цивільної техніки, зводимо переправи поруч зі знищеними мостами", — підкреслив заступник голови Укравтодору.

Також ще одним напрямком роботи відомства зараз є ремонт автомобільних автошляхів, важливих для життєдіяльності країни. Це так звані "дороги життя". Ними поранених громадян везуть до медзакладів, евакуюють цивільних, везуть гуманітарну допомогу.

"Я дякую усім сміливим дорожникам, котрі виконали свою місію поблизу зони бойових дій. Ваша праця наближає країну до перемоги", — резюмував Івко.