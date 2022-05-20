Окупанти пішли на безпрецендентний крок щодо виїзду з Херсонщини: подробиці

Єдиний можливий напрямок виїзду — у бік Криму

У п'ятницю, 20 травня, стало відомо про те, що російські окупанти заблокували виїзд українців з Херсонської області на території, які підконтрольні Україні. Охочих виїхати спрямовують в Крим.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" на власній сторінці у Facebook.

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Зазначається, що приводом до заборони на виїзд з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області стало те, що місцеві мешканці 19 травня відзначили День вишиванки. Люди вийшли у вишитих сорочках із закликом до окупантів, щоб ті покинули нашу країну. Пропри те, що українцям погрожували, вони все одно виходили з плакатами "Херсонщина — це Україна".

ОК "Південь" зазначило, що після цього окупанти вирішили заблокувати виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій й намагаються спрямувати їх в Крим — як єдиний можливий напрямок.

Крім того, у самому Херсоні російські військові посилили патрулювання та збільшили кількість блокпостів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Херсонщині колаборанти та зрадники батьківщини готують звернення до кривавого диктатора володимира путіна. Головним меседжем їх заяви має стати прохання включення області до складу росії.