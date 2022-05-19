Вишиванка – наш оберіг від зла: як українці відзначили День вишиванки (фоторепортаж із центру Києва)
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Як українці відзначили День вишиванки 2022 року.
У четвер, 19 травня, в Україні та світі відзначають День вишиванки. Свято не має постійної дати і щорічно відзначається у четвер третього тижня травня.
Свято покликане зберегти українські національні цінності та їх популяризацію серед молоді та населення загалом. Свято спонукає кожного українця до простого вчинку — вдягнути вишиванку та в ній піти на роботу чи на навчання, наголосивши на своїй причетності до української культурної традиції.
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Зазначимо, що вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі та студенти всього навчального закладу. Декілька років свято відзначалося лише у стінах університету, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.
Міністерство внутрішніх справ у привітанні наголосило, що вишиванка є генетичним кодом нації.
"Сьогодні ми сміливо одягаємо наш захист – наші вишиванки, і пам'ятаємо – Україна переможе! Зі святом, друзі! Вишиванка – наш оберіг від зла! Давайте одягати їх частіше. Зберігаємо генетичний код нації", – йдеться у привітанні МВС.
У мирний час українці традиційно цього дня влаштовували флешмоби, змагання та концерти. У військовий час не можна проводити масові заходи, тому багато хто вирішив прогулятися Хрещатиком і покрасуватися вишиванками.
Кореспондент "Телеграфу" побував у центрі Києва та сфотографував яскраві моменти цього святкового дня.
Фото: Ян Доброносов
Знаменитості та політики також люблять вишиванки, цього дня зірки діляться своїми святковими фото у соцмережах.
Нагадаємо, щоб ви не забули привітати своїх друзів, знайомих та близьких із цим теплим святом, "Телеграф" підготував для вас добірку гарних листівок та привітань.