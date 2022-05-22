У Мелітополі червоний прапор окупантів не протримався й місяця: ексклюзивні фото та відео

Своєрідний знак, що й окупанти у місті затримаються ненадовго

Російські окупанти не припиняють спроб перетворити Мелітополь на зразкове радянське місто, проте їхні спроби не можна назвати дуже успішними, — червоний прапор із серпом та молотом, який вони вивісили на флагшток у центрі міста, порвався за два тижні.

Ексклюзивні фото та відео з місця подій потрапили у розпорядження "Телеграфу".

Арку визволителів на площі Перемоги в самому серці Мелітополя до окупації була прикрашена українським прапором, але після захоплення міста росіянами її швидко "деукраїнізували".

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Арка Визволителів на карті Мелітополя

Ще в районі 1 травня на флагшток повісили новий прапор, але розгорнули червоний прапор 79 стрілецького корпусу ордена Кутузова лише до сакрального для росіян свята 9 травня.

Вже за два тижні після цього місцеві жителі побачили, що прапор помітно потріпався і навіть порвався.

Прапор "перемоги" протримався лише кілька тижнів

Внизу прапора видно великий розріз

Можливо, прапор зробили з неякісної тканини

Крім того, на будівлі мелітопольської поліції з’явилося послання для місцевих жителів від України з цитатою Джорджа Орвелла.

"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит. россия это такая страна, где славят тирана, где каждый обманут, блаженствуют хамы. Где солдат заставляют убивать женщин, детей и стариков. А це наша Вільна Соборна Україна!!!", — йдеться на листочку.

Мелітополь, Україна тебе не забула!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як мешканців Мелітополя всіма силами намагаються повернути до часів Таврійської губернії.