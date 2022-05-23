Другий пішов: партизани під Мелітополем влаштували новий "перформанс" з поїздом росіян

Росіяни на окупованих територіях поводяться як бандити та терористи

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що на тимчасово окупованих територіях області, зокрема у Мелітопольському районі, партизани знову пошкодили бронепотяг російських військ.

Слова очільника адміністрації цитує офіційний Telegram-канал.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Старух повідомив, що Запорізький район за минулу добу зазначив ворожих обстрілів — росіяни запустили 3 ракети по цивільному об'єкту. На щастя, обійшлося без постраждалих. Очільник ОВА додав, що гуманітарна ситуація в тимчасово окупованих населених пунктах складна, однак навіть при цьому українці чинять супротив окупантам.

"В черговий раз партизани пошкодили бронепотяг окупаційних військ у Мелітопольському районі. В цілому ж гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається складною. – Населенню не просто, люди на окупованих територіях в складних умовах. Особливо ті, у кого старі батьки чи інші причини, що вони не можуть виїхати. Більшість людей тримається у ці непрості часи", – заявив Олександр Старух.

Він додав, що окупанти намагаються обкласти даниною українців, вимагають від них отримання ліцензій, сплати їм частини доходів. Крім цього, займаються викраденням підприємців, вимаганням грошей, залякуваннями. Самі росіяни поводяться як бандити та терористи.

"Всі розуміють, що лише звільнення України може привести до ладу життя на всіх територіях", — резюмував голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що партизанський рух у Запорізькій області працює дуже активно. Так, 18 травня активісти поблизу Мелітополя підірвали російський бронепоїзд, замінувавши рейки неподалік вокзалу. На цей інцидент відреагували в Офісі президента, зазначивши, що українці діють вкрай рішуче у боротьбі з російськими окупантами, однак не про всі їх подвиги можна розповідати.