Окупанти зміцнюють свій флот та провокують ЗСУ на суші: ситуація на півдні країни (карта)

Окупанти готують більше нових провокацій

Російські загарбники, які планують черговий військовий злочин на Херсонщині, тиснуть і на інших напрямках південного фронту. Так, у Миколаївській області 21 травня сталося зіткнення підрозділів ЗСУ та армії рф, причому останні використовували для прикриття українську форму. Неспокійно й у акваторії Чорного моря.

Докладніше про ситуацію на півдні України розповіли у пресслужбі ОК "Південь".

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Бої між українцями та росіяни сталися на північному сході Миколаївщини. Один із підрозділів наших захисників зіткнувся з окупантами, одягненими у форму ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися у напрямку до Кривого Рогу, використовуючи для цього два броньовики "Тигр" разом з мінометами. Головною метою противника було захоплення нашого спостережного посту.

Передбачуваний район атаки росіян на кордоні Миколаївщини та Запорізької області

На щастя, українські військовослужбовці вчасно розкусили задум ворога та гідно відбили російську атаку. Щонайменше четверо окупантів при цьому назавжди розпрощалися з життям.

Ситуація на морі більш-менш контрольована, проте росія продовжує зміцнювати свій флот. Так, зокрема, з’явилася інформація щодо переміщення на північний захід Криму двох додаткових зенітних ракетних дивізіонів С-400. Це робиться для покращення протиповітряної оборони у регіоні, в т.ч. прикриття кораблів.

Останніх, до речі, поблизу Криму спостерігається щонайменше вісім, два з них є носіями крилатих ракет. Інші судна призначені для перевезення десанту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в бік Одеси днями висунувся черговий військовий корабель рф, який вважається елітою Чорноморського флоту. Ймовірно, росіянам хочеться повторити "успіх" флагмана "Москви" з ще одним схожим судном.