Окупанти зміцнюють свій флот та провокують ЗСУ на суші: ситуація на півдні країни (карта)
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Окупанти готують більше нових провокацій
Російські загарбники, які планують черговий військовий злочин на Херсонщині, тиснуть і на інших напрямках південного фронту. Так, у Миколаївській області 21 травня сталося зіткнення підрозділів ЗСУ та армії рф, причому останні використовували для прикриття українську форму. Неспокійно й у акваторії Чорного моря.
Докладніше про ситуацію на півдні України розповіли у пресслужбі ОК "Південь".
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Бої між українцями та росіяни сталися на північному сході Миколаївщини. Один із підрозділів наших захисників зіткнувся з окупантами, одягненими у форму ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися у напрямку до Кривого Рогу, використовуючи для цього два броньовики "Тигр" разом з мінометами. Головною метою противника було захоплення нашого спостережного посту.
На щастя, українські військовослужбовці вчасно розкусили задум ворога та гідно відбили російську атаку. Щонайменше четверо окупантів при цьому назавжди розпрощалися з життям.
Ситуація на морі більш-менш контрольована, проте росія продовжує зміцнювати свій флот. Так, зокрема, з’явилася інформація щодо переміщення на північний захід Криму двох додаткових зенітних ракетних дивізіонів С-400. Це робиться для покращення протиповітряної оборони у регіоні, в т.ч. прикриття кораблів.
Останніх, до речі, поблизу Криму спостерігається щонайменше вісім, два з них є носіями крилатих ракет. Інші судна призначені для перевезення десанту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в бік Одеси днями висунувся черговий військовий корабель рф, який вважається елітою Чорноморського флоту. Ймовірно, росіянам хочеться повторити "успіх" флагмана "Москви" з ще одним схожим судном.