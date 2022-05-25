Карма в дії: окупанти та зрадники влаштували аварію у Мелітополі (фото, відео)

Колаборанти постраждали через російських військових

Увечері у вівторок, 24 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області не поділили дорогу російські військові та місцеві колаборанти, — трапилася досить серйозна аварія.

Фото та відео з місця подій публікують місцеві канали у мережі.

Зазначається, що інцидент стався на перехресті вулиць Воїнів-інтернаціоналістів та Інтеркультурної у центрі міста.

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Місце ДТП на карті Мелітополя

Військовий "Урал" із літерою "Z" зіткнувся з поліцейським спецавто, яке "віджали" місцеві колаборанти у законних правоохоронців, після чого окупанти втекли з місця подій.

На фото та відео видно, що авто "поліції" серйозно постраждало.

Варто зауважити, що, за словами місцевих жителів, окупанти зовсім не дотримуються правил дорожнього руху в Мелітополі, через що це вже не перша подібна аварія, проте до цього вони зачіпали цивільних, а цього разу — своїх поплічників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як росіяни фурами вивозять українське зерно через Мелітополь.