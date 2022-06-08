"Переселення душ?": Джонні Деппа в ОРДЛО зробили радянським героєм (фото)

росіяни не полишають спроб "замилити" очі жителям окупованих українських міст

Набиту російськими окупантами Луганську область дедалі більше поглинає прокремлівська пропаганда. Окрім фейкових відео та систематичних звинувачень українських Збройних сил у бомбардуванні мирних міст, росіяни ще й розміщують у блокадних населених пунктах білборди із неіснуючими "героями".

Так, у мережі з'явилися фотографії, які були зроблені в тимчасово окупованому росіянами Алчевську, що в Луганській області. На світлинах зафіксували нововстановлений білборд, на якому зображені обличчя так званих "героїв радянського ордену слави", зовнішній вигляд яких провокує виникнення великої кількості запитань, адже обидва чоловіки дуже сильно схожі на двох популярних голлівудських кіноакторів — Ештона Кутчера та Джоні Деппа і не помітити цього майже неможливо.

Новий білборд у Алчевську

У коментарях під публікацією користувачі мережі відмічають, що фотографії так званих "героїв" росії дуже сильно схожі на американських акторів та жартують про ймовірне переселення душ. А дехто навіть звернув увагу на орден, який зовні нагадує нагороду часів СРСР, а не "орден слави", яким нагороджує російська федерація.

А є й ті, кому вдалося знайти реальне фото чоловіка, ім'я якого було вказане під фотографією російського "Джонні Деппа".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці, яких окупанти силоміць вивозять до анексованого росією Криму, намагаються "відкрити очі" жителям півострова, розповідаючи про звірства, котрі російська армія вчиняє на українських землях.