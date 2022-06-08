"Переселение душ?": Джонни Деппа в ОРДЛО сделали советским героем (фото)

россияне не оставляют попыток "замылить" глаза жителям оккупированных украинских городов

Набитую российскими оккупантами Луганскую область все больше и больше поглощает прокремлевская пропаганда. Кроме фейковых видео и систематических обвинений украинских Вооруженных сил в бомбардировке мирных городов, россияне еще размещают в блокадных населенных пунктах билборды с несуществующими "героями".

Так, в сети появились фотографии, которые были сделаны во временно оккупированном россиянами Алчевске в Луганской области. На фотографиях зафиксировали недавно установленный билборд, с изображением лиц так называемых "героев советского ордена славы", внешний вид которых провоцирует возникновение большого количества вопросов, ведь оба мужчины очень сильно похожи на двух популярных голливудских киноактеров — Эштона Кутчера и Джонни Деппа, что не заметить просто невозможно.

Новый биллборд в Алчевске

В комментариях под публикацией пользователи сети отмечают, что фотографии так называемых "героев" россии очень похожи на американских актеров и шутят о вероятном переселении душ. А некоторые даже обратили внимание на орден, внешне напоминающий награду времен СССР, а не "орден славы", которым награждает российская федерация.

А есть и те, кому удалось найти реальное фото мужчины, имя которого было указано под фотографией российского "Джонни Деппа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы, которых оккупанты силой вывозят в аннексированный россией Крым, пытаются "открыть глаза" жителям полуострова, рассказывая о зверствах, совершенных россиянами на украинских землях.