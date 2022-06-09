У окупантів на Донбасі сталася серйозна НП: відео

російська армія не припиняє спроб просунутися вглиб країни і веде бомбардування мирних українських міст та селищ

Упродовж останніх днів ситуація на сході країни залишається вкрай критичною. Окупанти невпинно обстрілюють мирні населені пункти, які тимчасово перебувають під окупацією росії, систематично звинувачуючи в цьому українські Збройні сили. Зокрема, під постійним обстрілом перебуває й місто Стаханов, що на Луганщині. Саме там, в результаті чергового бомбардування зайнявся склад із боєприпасами.

Про це у четвер, 9 червня, повідомили на сторінці пабліку "IgorGirkin". На кадрах, які були оприлюднені, видно щільний дим, який простягається за десятки метрів від місця загоряння. Згідно з наявною інформацією, пожежа трапилася на одному зі складів, де зберігаються боєприпаси. Чутно серію вибухів і горить стадіон.

Відзначимо, що прокремлівські ЗМІ "лнр" вже встигли звинуватити в обстрілі міста українських військових.

Варто додати, що минула доба на Луганщині також видалася неспокійною. Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню російська армія обстріляла понад 10 населених пунктів, розташованих неподалік Сєвєродонецька. Також окупанти пошкодили не менше двох цехів у різних кінцях хімічного підприємства "Азот." Один із них — цех виробництва аміаку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, окрім східних областей України від постійних обстрілів окупаційної армії потерпає й Миколаївщина. Зокрема, нещодавно росіяни вкотре обстріляли обласний центр регіону, в результаті чого в одному з районів Миколаєва виникла потужна пожежа.