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"Буряту з унітазом?" Росіяни насмішили ідеєю пам’ятника окупанту у Бердянську

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Для початку урочисто відкрили... камінь Новина оновлена 14 червня 2022, 10:43
Для початку урочисто відкрили... камінь

Скульптуру планують встановити на Приморській площі міста

В окупованому Бердянську, де днями прогримів ряд значних вибухів, окупанти хочуть встановити пам’ятник самим собі. Поки що проєкт гучно назвали скульптурою "російському солдату-визволителю", що не дуже подобається місцевим жителями.

Як повідомляє "Радіо Свобода", на Приморській площі вже встановили перші частини монумента, вірніше його основу. Саме цей камінь зі словами-анонсом майбутньої появи пам’ятника і відкрили урочисто днями.

Чому росії не виграти війну проти України?

Обіцяний пам’ятник хочуть встановити неподалік від центральної набережної Бердянська. Таке місце, очевидно, обрали через те, що район є багатолюдним, і чимало місцевих жителів зможуть побачити російську "творчість".

Сил окупантів поки що вистачило тільки на камінь
Сил окупантів поки що вистачило тільки на камінь

Тим часом же було урочисто відкрито "закладний камінь", що, на думку городян, є абсолютною нісенітницею та замилюванням очей. Більшість із них сподівається, що українські захисники прийдуть і звільнять Бердянськ набагато швидше, ніж увесь пам’ятник російському солдатові буде готовий та встановлений.

Жителі Бердянська сподіваються, що знесуть камінь одразу ж після приходу ЗСУ до міста
Жителі Бердянська сподіваються, що знесуть камінь одразу ж після приходу ЗСУ до міста

Слід додати, що Бердянськ перебуває в окупації майже від початку війни — 27 лютого, тому багатьом місцевим просто доводиться миритися із сусідством окупантів. Проте місто все одно чекає на звільнення.

А судячи з реакції людей у мережі багато хто точно знає, як має виглядати правильна пам’ятник російському солдату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про вибухи в порту окупованого Бердянська, що, швидше за все, призвело до знищення одного з великих морських вантажів окупантів. Ймовірно, наповнення вантажу було військовим, що не може не тішити українську сторону.

Також ми розповідали, як жителям Бердянська доводиться виживати в окупації.

Теги:
#Україна #Росія #Пам'ятник #Запорізька область #Війна #Бердянськ #Окупація