"Буряту з унітазом?" Росіяни насмішили ідеєю пам’ятника окупанту у Бердянську

Скульптуру планують встановити на Приморській площі міста

В окупованому Бердянську, де днями прогримів ряд значних вибухів, окупанти хочуть встановити пам’ятник самим собі. Поки що проєкт гучно назвали скульптурою "російському солдату-визволителю", що не дуже подобається місцевим жителями.

Як повідомляє "Радіо Свобода", на Приморській площі вже встановили перші частини монумента, вірніше його основу. Саме цей камінь зі словами-анонсом майбутньої появи пам’ятника і відкрили урочисто днями.

Чому росії не виграти війну проти України?

Обіцяний пам’ятник хочуть встановити неподалік від центральної набережної Бердянська. Таке місце, очевидно, обрали через те, що район є багатолюдним, і чимало місцевих жителів зможуть побачити російську "творчість".

Сил окупантів поки що вистачило тільки на камінь

Тим часом же було урочисто відкрито "закладний камінь", що, на думку городян, є абсолютною нісенітницею та замилюванням очей. Більшість із них сподівається, що українські захисники прийдуть і звільнять Бердянськ набагато швидше, ніж увесь пам’ятник російському солдатові буде готовий та встановлений.

Жителі Бердянська сподіваються, що знесуть камінь одразу ж після приходу ЗСУ до міста

Слід додати, що Бердянськ перебуває в окупації майже від початку війни — 27 лютого, тому багатьом місцевим просто доводиться миритися із сусідством окупантів. Проте місто все одно чекає на звільнення.

А судячи з реакції людей у мережі багато хто точно знає, як має виглядати правильна пам’ятник російському солдату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про вибухи в порту окупованого Бердянська, що, швидше за все, призвело до знищення одного з великих морських вантажів окупантів. Ймовірно, наповнення вантажу було військовим, що не може не тішити українську сторону.

Також ми розповідали, як жителям Бердянська доводиться виживати в окупації.