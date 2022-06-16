Не позитивом єдиним: Кім відверто розповів про найважчі дні війни

Перші дні після вторгнення глава Миколаївської ОВА переживав так само важко, як і інші

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прославився серед українців своїм позитивом на початку війни, однак сам переживав шок, як і всі.

Про те, як пройшли для нього перші дні повномасштабного вторгнення окупантів в Україну, він розповів у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Кім поділився спогадами, що і для нього початок війни став шоком, перший день був дуже метушливим, а перший тиждень — найскладнішим: "Руки тряслися, думали, що робити, приймали рішення, враховуючи ситуацію".

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За словами чиновника, перші дні він буквально жив в офісі, оскільки довелося вирішувати всі питання, доки не прибув генерал-майор Дмитро Марченко, який згодом завідував обороною Миколаєва.

"Перші три тижні ми спали по 2-3 години", — розповідає Кім.

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Він також пояснює сплеск своєї популярності, і як став заспокійливим для українців, даючи їм бажання жити далі, — за його словами, спочатку люди потребували інформації, і поки спали формальні рамки, він говорив з ними простою мовою зі своїми фірмовими жартами.

"Я оптиміст — і не безпідставно", — підсумував Кім.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Віталій Кім пояснив, чому російські військові так активно обстрілюють Миколаїв.