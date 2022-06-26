Ракетний удар по Черкаській області: є загиблий та поранені

Повідомляється про влучення в інфраструктурний об’єкт

У неділю вдень, 26 червня, на 123-й день російсько-української війни в Черкасах пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено інфраструктурний об’єкт, 1 людина загинула, ще 5 постраждали.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Телеграм-каналі (дані станом на 14.20).

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"Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури", — написав Табурець.

Він просить не публікувати фото та відео прильоту — не піддавати таким чином людей повторним атакам по локаціях.

Вранці в неділю, 26 червня, Україною оголосили повітряну тривогу — за кілька хвилин повідомили про вибухи у Києві. Пізніше стало відомо, що ракета влетіла до житлової дев’ятиповерхівки у Шевченківському районі. Точна кількість людей під завалами невідома.

Нагадаємо, що росія збільшила кількість ракетних ударів — у суботу атакам зазнали Львівська, Харківська, Чернігівська області. На Рівненщині окупанти потрапили до СТО.