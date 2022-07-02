Окупантам приготуватися: з’явилися перші фото HIMARS із передової

Системи успішно застосовуються на практиці — є кілька знищених цілей

Українські військові похвалилися наявністю на передовій лінії східного фронту артилерійських систем HIMARS, нещодавно переданих західними партнерами. Зараз озброєння їздить ґрунтовими дорогами Донбасу, його маскують за допомогою "зеленки" — дерев і кущів, щоб у найбільш підходящий момент задіяти проти російських окупантів.

Як розповідає The Washington Post, бійці ЗСУ вже встигли по-своєму "облаштувати" внутрішню кабіну техніки, прикрасивши її плакатом із напівоголеною жінкою та човен. Знайшлося тут місце та освіжувачу повітря.

За словами військовослужбовця із позивним "Кузя", HIMARS, яка знаходиться в їхньому розпорядженні, вже успішно знищила шість цілей противника. Щоправда, мабуть "відзвітувати" хлопці встигли лише про три — нанесли три чорні черепи на зовнішній бік РСЗВ. Боєць говорить, що домалювати ще трійку не вистачає часу.

Висить усередині кабіни і хрестик

В основному систему використовують для знищення командних пунктів російських військових або різних складів. Це може бути як місце зберігання озброєння, так і пального, використовуваного окупантами.

"У мене немає жодних сумнівів у тому, що ми поцілимо, — говорить іще один боєць із позивним "Мороз". — Я знаю, що ракета вразить ціль, бо вона керується через супутник".

Українським бійцям дуже подобається нова РСЗВ

Плюси HIMARS, зізнаються українські захисники, не лише у її високій точності при стрільбі, а й швидкості пересування, а також відносній безшумності. Багато інших схожих артилерійських систем стріляють куди голосніше. Також наші хлопці вважають, що війну з росією можна було б закінчити набагато раніше, якби така зброя потрапила в Україну швидше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке важливе озброєння, пов’язане з протиповітряною обороною, очікується у нашій країні вже найближчим часом.