Нова серія легендарного серіалу: ЗСУ завдали удару по складу окупантів у Чорнобаївці (фото і відео)

Збройні сили успішно "демілітаризували" ще один ворожий склад окупаційної армії рф

Українські захисники, які потужно протистоять російському ворогу вже 136 днів поспіль, вчергове завдали удару по складу із боєприпасами окупантів, які перебувають у Чорнобаївці, що у Херсонській області. Місцеві повідомляють про кілька вибухів — у загарбників здетонували боєприпаси.

Як у суботу, 9 липня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі, уранці вийшла чергова серія легендарного серіалу про Чорнобаївку.

"Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні вранці вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай купуються біля своєї техніки рашисти", — йдеться в тексті публікації Братчука.

Варто також відзначити, що у ЗМІ також масово шириться інформація щодо потужних вибухів, а також виникнення масштабної пожежі в районі аеропорту у Чорнобаївці. Згідно з попередньою інформацією, там палає склад боєприпасів окупантів.

У Борнобаївці лунають вибуху, попередньо - горить ворожий склад із боєприпасами

Карта із позначкою, куди ЗСУ нанесли удар по окупантам

Раніше "Телеграф" повідомляв, як бійці українських Збройних сил "демілітаризували" ще один склад окупаційної армії росії у Херсонській області. Захисники завдали удару по ворожому об'єкту, який розташовувався у селі Киселівка.