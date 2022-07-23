Окупанти у Херсоні можуть опинитися в оточенні: генерал розповів, до чого тут Антонівський міст

Ударами по мосту ЗСУ демонструють противнику, які можливості мають

Ситуація зі звільненням тимчасово окупованого Херсона набрала нових обертів після прицільних влучань українських військовослужбовців по Антонівському мосту. Наразі ця ділянка повністю під вогневим контролем наших захисників, вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами в ефірі національного телемарафону 23 липня. За допомогою атак на Антонівський міст ЗСУ можуть здійснювати психологічний тиск на супротивника.

Власне, це відбувається вже зараз. Романенко наголошує, що росіяни вже розуміють — ще кілька таких самих точних попадань у міст, і одного з основних шляхів відступу від Херсона у них не буде. Після цього з'явиться загроза потрапляння росіян до оперативного оточення ЗСУ.

"Із переговорів, які ведуть військові зі своїми родичами, є заяви з цього приводу, — каже генерал. — Психологічний стан у них пригнічений".

Також експерт наголосив, що наразі оточення ворога в Херсоні немає, проте подібна можливість існує. Романенко пояснює, що російські загарбники фактично опинилися в анклаві на одному із берегів Дніпра.

А удари по мосту, що завдаються ЗСУ за допомогою далекобійних ракет HIMARS, добре демонструють можливості українських військових. Разом із цим вони є попередженням будь-якої спроби звести понтонну переправу російськими окупантами.

Зазначимо, що після повторного потрапляння українців Антонівським мостом у Херсоні місцеві колаборанти вирішили закрити його для проїзду. І хоча спочатку вони говорили про кілька днів, реальна тривалість такого обмеження невідома.