Безлюдні пляжі та відсутність готівки в банкоматах: як живе окупований Генічеськ

Місцеві жителі мріють про повернення української влади над містом

На території тимчасово окупованої Херсонщини переважну більшість пляжів, на яких ще минулого літа не було і вільного міста, тепер можна порівняти із безлюдними островами. Зокрема, одним з найпопулярніших міст для любителів "тихого" відпочинку було маленьке містечко Генічеськ, яке зараз для українців недоступне через військову окупацію росії.

Як пише видання "НВ", ворожа техніка заїхала до Генічеська ще у перший день вторгнення — 24 лютого. Тутешні жителі, які погоджуються давати коментарі виключно при умові повної анонімності, у перші дні окупації місту ще вдавалося жити нормами чинного українського законодавства, проте з кожним днем ситуація лише погіршувався. Окупанти вивозили деяких містян до одного з місцевих училищ на так званий "підвал".

Згодом росіяни познімали по будівлях українські прапори та повивішували свої триколори. Крім того, наново встановили раніше знесений пам'ятник Леніну та навіть відключили мовлення українських телеканалів і радіоточок.

Тимчасово окупований Генічеськ подібний на безлюдний острів, хоча раніше кишив відпочиваючими

Люди окупаційною владою незадоволені та мріють про повернення української.

Попри те, що основною валютою у Генічеську дотепер є гривня, росіяни все ж намагаються поступово перевести торгівлю на рублі. Зокрема виключно за російські карбованці можна придбати паливо на автозаправках.

Що стосується цін на найнеобхідніше, то, у порівняння з довоєнними розцінками, вони стали у двічі, а подекуди й утричі більшими, навіть попри те, що російські товари за якості суттєво поступаються українському виробництву.

Банкомати у місті вже давно не працюють. Картками можна розраховуватися в магазинах, проте, коли окупанти блокують інтернет-зв'язок, це стає неможливим.

Окрім перебоїв з інтернетом, розповідають місцеві, з 30 травня у Генічеську немає мобільного зв'язку.

Через війну та окупацію туристичний сезон цього року у Генічеську так і не розпочався.

"Точно можна сказати, що курортного сезону у Приазов'ї не буде. Та й як його проводити? Якщо щодня над Генічеськом пролітають вертольоти та літаки? Тому підприємці не готуються до сезону. І як взагалі розвиватиметься регіон, мені поки що не дуже зрозуміло", — відзначають жителі міста.

Пусті пляжі окупованого Генічеська

Наразі людям здебільшого доводиться жити виключно на свої заощадження або пенсії, адже роботи немає ані в місті, а на полях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у тимчасово окупованому росіянами Херсоні вже закінчується українська готівка, тому магазини вимушені переходити на натуральний обмін товарами.