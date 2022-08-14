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"На передову, рити окопи": у мережі обурені неадекватом, який зірвав у Рівному прапор України (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Хулігану всього 34 роки Новина оновлена 14 серпня 2022, 09:30
Хулігану всього 34 роки

Перевірку на рівень алкоголю у крові порушник проходити відмовився

Українці продовжують дивувати своїми рішеннями під час повномасштабної війни з росією, і не завжди у хорошому сенсі. Так, приміром, у мережі дуже засуджують вчинок 34-річного мешканця Рівного, який у п’ятницю ввечері поглумився над державним прапором України. Очевидці стверджують, що першим поривом хулігана була спроба помити синьо-жовтим прапором один із припаркованих автомобілів.

Більше подробиць повідомили у пресслужбі Рівненського обласного управління Нацполіції. Правоохоронці наголосили, що хоч підозрюваний і втік з місця злочину, але його вдалося дуже оперативно розшукати та затримати.

Інцидент стався поряд із однією з будівель на вулиці Князя Романа. Неадекват висмикнув прапор разом із держаком, після чого зламав дерев’яну рукоятку навпіл. Потім, поводячись не зовсім пристойно, почав лаятись і розмахувати тканиною. Після цього була спроба помити прапором машину, а закінчилося все демонстративним тупцюванням державного символу. Все це відбувалося на очах у збурених перехожих.

У Рівному чоловік зірвав прапор України
Прапор на місці злочину
У Рівному чоловік зірвав прапор України
Ось так виглядає понівечений символ

При затриманні виявилося, що у жителя Рівного є всі зовнішні ознаки сп’яніння, але проходити перевірку на алкотестері підозрюваний виявився. За фактом скоєного вже відкрито справу згідно з ч. 1 ст. 338 ККУ. Чоловіку може світити до трьох років за ґратами.

У Рівному чоловік зірвав прапор України
Багато хто незадоволений тим, що підозрюваному "прикрили" обличчя

Втім, користувачі мережі не настільки прихильні до бешкетника. Багато хто вважає, що такі люди є зрадниками батьківщини, тому їх слід депортувати. Хоча є пропозиції і радикальніші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що зовсім недавно у Кривому Розі сталася схожа ситуація. Однак тут постраждав інший державний символ — герб, хай навіть зображений на простій наклейці в автотранспорті.

На Харківщині ж одна з місцевих жительок взагалі стверджувала, що готова взяти участь у вбивстві бійців ЗСУ. Проте її швидко відшукали місцеві правоохоронці.

Теги:
#Рівне #Хуліганство #Прапор #Реакція мережі