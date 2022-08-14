"На передову, рити окопи": у мережі обурені неадекватом, який зірвав у Рівному прапор України (фото)
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Перевірку на рівень алкоголю у крові порушник проходити відмовився
Українці продовжують дивувати своїми рішеннями під час повномасштабної війни з росією, і не завжди у хорошому сенсі. Так, приміром, у мережі дуже засуджують вчинок 34-річного мешканця Рівного, який у п’ятницю ввечері поглумився над державним прапором України. Очевидці стверджують, що першим поривом хулігана була спроба помити синьо-жовтим прапором один із припаркованих автомобілів.
Більше подробиць повідомили у пресслужбі Рівненського обласного управління Нацполіції. Правоохоронці наголосили, що хоч підозрюваний і втік з місця злочину, але його вдалося дуже оперативно розшукати та затримати.
Інцидент стався поряд із однією з будівель на вулиці Князя Романа. Неадекват висмикнув прапор разом із держаком, після чого зламав дерев’яну рукоятку навпіл. Потім, поводячись не зовсім пристойно, почав лаятись і розмахувати тканиною. Після цього була спроба помити прапором машину, а закінчилося все демонстративним тупцюванням державного символу. Все це відбувалося на очах у збурених перехожих.
При затриманні виявилося, що у жителя Рівного є всі зовнішні ознаки сп’яніння, але проходити перевірку на алкотестері підозрюваний виявився. За фактом скоєного вже відкрито справу згідно з ч. 1 ст. 338 ККУ. Чоловіку може світити до трьох років за ґратами.
Втім, користувачі мережі не настільки прихильні до бешкетника. Багато хто вважає, що такі люди є зрадниками батьківщини, тому їх слід депортувати. Хоча є пропозиції і радикальніші.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що зовсім недавно у Кривому Розі сталася схожа ситуація. Однак тут постраждав інший державний символ — герб, хай навіть зображений на простій наклейці в автотранспорті.
На Харківщині ж одна з місцевих жительок взагалі стверджувала, що готова взяти участь у вбивстві бійців ЗСУ. Проте її швидко відшукали місцеві правоохоронці.