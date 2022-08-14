"На передову, рити окопи": у мережі обурені неадекватом, який зірвав у Рівному прапор України (фото)

Перевірку на рівень алкоголю у крові порушник проходити відмовився

Українці продовжують дивувати своїми рішеннями під час повномасштабної війни з росією, і не завжди у хорошому сенсі. Так, приміром, у мережі дуже засуджують вчинок 34-річного мешканця Рівного, який у п’ятницю ввечері поглумився над державним прапором України. Очевидці стверджують, що першим поривом хулігана була спроба помити синьо-жовтим прапором один із припаркованих автомобілів.

Більше подробиць повідомили у пресслужбі Рівненського обласного управління Нацполіції. Правоохоронці наголосили, що хоч підозрюваний і втік з місця злочину, але його вдалося дуже оперативно розшукати та затримати.

Інцидент стався поряд із однією з будівель на вулиці Князя Романа. Неадекват висмикнув прапор разом із держаком, після чого зламав дерев’яну рукоятку навпіл. Потім, поводячись не зовсім пристойно, почав лаятись і розмахувати тканиною. Після цього була спроба помити прапором машину, а закінчилося все демонстративним тупцюванням державного символу. Все це відбувалося на очах у збурених перехожих.

Прапор на місці злочину

Ось так виглядає понівечений символ

При затриманні виявилося, що у жителя Рівного є всі зовнішні ознаки сп’яніння, але проходити перевірку на алкотестері підозрюваний виявився. За фактом скоєного вже відкрито справу згідно з ч. 1 ст. 338 ККУ. Чоловіку може світити до трьох років за ґратами.

Багато хто незадоволений тим, що підозрюваному "прикрили" обличчя

Втім, користувачі мережі не настільки прихильні до бешкетника. Багато хто вважає, що такі люди є зрадниками батьківщини, тому їх слід депортувати. Хоча є пропозиції і радикальніші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що зовсім недавно у Кривому Розі сталася схожа ситуація. Однак тут постраждав інший державний символ — герб, хай навіть зображений на простій наклейці в автотранспорті.

На Харківщині ж одна з місцевих жительок взагалі стверджувала, що готова взяти участь у вбивстві бійців ЗСУ. Проте її швидко відшукали місцеві правоохоронці.