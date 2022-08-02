У Кривому Розі чоловік публічно поглумився над Гербом — українці в гніві (відео)

У мережі пишуть, що особу нелюбителя України вже встановлено

Черговий скандал стався у Кривому Розі — там чоловік у громадському транспорті намагався здерти проукраїнську наклейку.

Один із пасажирів зняв це на відео та намагався поговорити з ним, проте нарвався на лайку. Відео опублікував журналіст та волонтер Андрій Боєчко на своїй сторінці у Facebook. Ситуація викликала вкрай негативну реакцію з боку українців.

На ролику знято, як чоловік ножем зіскаблював наклейку у синьо-жовтих кольорах із Гербом України. Пасажир з сидіння позаду побачив це і вирішив зняти відео, і в ході зйомки поговорити з ним.

"Шановний, тобі чимось заважає наклейка?", — запитав автор відео.

"Ти хочеш зі мною поговорити?!", — кілька разів поспіль досить агресивно відповідав на всі наступні питання противник наклейок, після чого вони трохи полаялися і продовжили шлях.

Варто зауважити, що українці не оцінили таких антиукраїнських настроїв у Кривому Розі, який уже шостий місяць живе поблизу окупованих територій під постійною загрозою наступу.

Багато хто почав лаятися і навіть закликати до фізичної розправи. Інші тим часом стверджують, що адресу та ім’я чоловіка вже встановлено.

"У расєю таких чмошників!", "Тварина сепарська", "Вивезти до кордону і нехай чухає в руський мір", "Обличчя є, місцеві впізнають", "А що йому? Завтра вибачиться і все", "На розбір завалів попереду саперів", — серед іншого, написали в коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Кривому Розі вже був скандал, пов’язаний з війною, — одного з місцевих мажорів зупинили на блокпості для перевірки, і той почав заявляти, що українські захисники — гарматне м’ясо, і його війна не стосується.

Втім, незабаром хлопець вибачився, постав перед судом, а після виписування великого штрафу вирішив продати свою машину.