Грошей не вистачило: мажор із Кривого Рогу, який образив бійців ЗСУ, продає авто після суду

Карма швидко наздогнала хлопця, який критикував ЗСУ і вважав, що за росіян "житиме, як жив"

Історія покарання 22-річного мешканця Кривого Рогу Захара Палатіна, який назвав українських захисників "гарматним м’ясом" після перевірки його автомобіля на блокпості, ще не закінчилася. Незабаром після суду, який визнав молодика винним і зобов’язав його виплатити великий штраф, він виставив на продаж те саме авто, яке потрапило з ним у величезну кількість новин.

Про це свідчить не лише оголошення на сайті Auro-RIA, а й перевірка, проведена "Телеграфом" через відкриті бази даних. Незважаючи на те, що рекламні фото автомобіля опубліковані без номерного знака, VIN-код свідчить, що це та сама машина.

За автомобіль марки Audi A3 власник просить 7800 доларів. За актуальним курсом на 12 липня це 293 904 грн.

Оголошення на сайті продажу

Зважаючи на все, Палатін сподівається виплатити з цих грошей штраф, який йому присудили, і ще трохи залишити собі на життя (і, можливо, на велосипед).

Варто підкреслити, що продавцем машини вказано якогось Олександра, проте вже згаданий VIN-код, котрий обов’язково вказується на сайті продажу, збігається з номерним знаком авто Захара Палатіна.

Нагадаємо, що жителю Кривого Рогу всього 22 роки, але він уже встиг "втомитися від війни" та всіх необхідних перевірок, які ЗСУ влаштовують водіям. Після досить швидкої реакції правоохоронних органів хлопцю довелося вибачитись перед військовослужбовцями, а тепер вишукувати гроші на сплату адміністративного стягнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Києві відреагували на жінку, яка обіцяла, то скоро до столиці "прийде путін", щоб навести лад. Спойлер — карма вийшла практично блискавичною.