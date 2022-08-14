Рус

Залишилося двоє маленьких діток: капітан поліції раптово помер у віці 34 років

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2084
У Коропі помер 34-річний поліцейський Богдан Литвиненко Новина оновлена 14 серпня 2022, 13:43
У Коропі помер 34-річний поліцейський Богдан Литвиненко

З чуток, до лікарні правоохоронець потрапив через побої

На Чернігівщині в лікарні помер капітан поліції Богдан Литвиненко — йому було лише 34 роки.

Про це 13 серпня проінформувало місцеве управління Національної поліції України.

Чоловік 10 років віддав службі в органах внутрішніх справ, був інспектором із реагування патрульної поліції Коропа Новгород-Сіверського районного управління поліції Чернігівщини.

Офіційною причиною смерті називають хворобу.

Повідомляється, що у Литвиненка залишилася дружина та двоє малолітніх дітей. Судячи з профілів пари в соцмережах, обидві дитини — дівчатка.

Богдан Литвиненко з дружиною — фото з Facebook
Богдан Литвиненко з дружиною — фото з Facebook

"Це дуже болюча втрата для всіх нас. Вічна пам’ять", — написали у ГУНП Чернігівської області.

Богдан Литвиненко
Богдан Литвиненко

Варто зауважити, що місцеві жителі залишили неоднозначні коментарі до повідомлення поліції про смерть Литвиненка у Facebook, деякі стверджують, що до лікарні правоохоронець потрапив не через хворобу, а після побиття, і справу намагаються "зам’яти".

Офіційно такі заяви в поліції Чернігівщини поки що не коментували.

Що пишуть мешканці Коропа про смерть Литвиненка

Як повідомляв "Телеграф", раніше на фронті трагічно загинув командир бойової військової частини, полковник Олег Дегтярьов.

Теги:
#Поліцейський