Після "бавовни" Крим накрило потужним смерчем: вражаюче відео

У серйозний заміс потрапили кілька авто та одне з підприємств

Кримський півострів, який тимчасово перебуває в російській окупації, почав прямо натякати своїм загарбникам про необхідність забиратися. Не встигли вщухнути обговорення потужного вибуху в районі аеропорту під Севастополем, як на заміну прийшла чергова новина — про серйозний смерч, що звалився на узбережжя острова Донузлав у Сакському районі.

Вражаючими відео та фотографіями люди щедро діляться в мережі, їх публікують різні Telegram-канали. Вітряний "стовп" народився над водою за лічені секунди, після чого кинувся руйнувати все на своєму шляху.

Негода вирувала поряд із селищем Новоозерне. Наслідки могли бути набагато серйознішими, проте обійшлося без жертв. Натомість руйнування все ж є — серйозно постраждав дах на місцевій устричній фермі, а також кілька автомобілів. В останніх посипалося практично все скло.

Озеро Бельбек на карті

Смерч легко всмоктував дрібні речі, відкидаючи їх на пристойну відстань від звичного місця. При цьому більшість відпочиваючих (ймовірно, переважно росіян) не поспішали ховатися від небезпеки, а знімали смерч з усіх доступних ракурсів.

Автомобілі серйозно постраждали

Ось таке скляне крошево залишив по собі смерч

На устричній фермі обірвалася частина даху

Декому навіть вдалося зняти саме зародження смерчу.

Додамо, що негода поки що не планує залишати Крим. Згідно з прогнозом синоптиків, у п’ятницю, 19 серпня, на півострові також очікуються сильні зливи, грози та пориви вітру до 20 метрів за секунду. Існує загроза підтоплення деяких ділянок.

Нагадаємо, "Телеграф" вже писав про те, як на обурення природи реагують окупанти у Криму. Після останніх вибухів росіяни нарешті почали реагувати на грім так само, як українці роблять це вже останні кілька місяців.

Також слід зазначити, що після "хлопка" в аеропорту "Бельбек" загарбники вирішили серйозніше поставитися до власної безпеки. Так на в’їзді до Севастополя з’явився спеціальний блокпост.