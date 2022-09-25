Вибух у Херсонському готелі: вбито екс-нардепа, який зрадив Україну (фото, відео)

Колаборант розділив долю інших любителів росії, які раніше злетіли у повітря

Внаслідок вибуху в Херсоні загинув екс-нардеп-зрадник Олексій Журавко, який був у розшуку. Детонація сталася в готелі, де селилися колаборанти, окупанти та представники пропагандистських ЗМІ з росії.

Вони вже заявили про смерть Журавка, посилаючись на дані екстрених служб. Вибух, причиною якого називають "удар" українських військових, стався в готелі "Плей" близько 5:30 ранку. Повідомляється, що, окрім Журавка, може бути ще одна жертва.

Колишній нардеп був у Верховній Раді представником Партії регіонів два скликання парламенту. У росію втік у 2015 році. Після російського вторгнення та окупації Херсона заявився на батьківщину і почав розповідати, що чекав на це вісім років, активно співпрацював з окупантами.

Журавко був людиною з вродженою інвалідністю

Журавко заявив про вдячність росіянам

Повідомляється, що лише напередодні він взяв участь у російському фарсі на окупованих територіях – псевдореферендумі в Херсонській області.

Голосування стало для нього останнім

На рахунку Журавка підозра у діях на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, публічні заклики до агресивної війни, виготовлення та розповсюдження матеріалів із виправданням російської агресії. СБУ оголосила Журавку заочну підозру у діях, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Зазначається, що російські пропагандисти вижили під час вибуху. Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель шефа поліції колаборантів у Мелітополі. Мабуть, його могли ліквідувати російські спецслужби. В окупованому Криму тим часом спалили транспорт одному з рупорів кремлівської пропаганди.