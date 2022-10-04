Пішов за грибами і не повернувся: у Яремчі четвертий день шукають чоловіка

Пошукова операція триває вже четверту добу

Прикарпаття сколихнула сумна звістка щодо зникнення 84-річного жителя міста Яремча Івасюка Миколи Михайловича. Кількома днями раніше чоловік відправився до лісу по гриби і дотепер не повернувся. До розшуку закликають долучитися усіх небайдужих.

Відповідну інформацію у вівторок, 4 жовтня, повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області, відзначивши, що пошукові заходи літнього чоловіка тривають вже четвертий день поспіль.

Згідно з наявними відомостями, ще у суботу, 1 жовтня, пенсіонер відправився до лісового масиву, що на Яремчанщині, у пошуку грибів, після чого додому вже не повернувся. Зв'язку із розшукуваним також немає.

Чоловіка можна впізнати за такими прикметами: зріст близько 175 сантиметрів, блакитні очі, сиве волосся.

На момент виходу з дому був одягнутий у темно-сірі велюрові штани, чорну балонову куртку, камуфляжну кепку та чорні чорного кольору.

Розшукуваний Івасюк Микола

У правоохоронних органах зазначають, що на розшук пенсіонера орієнтований особовий склад тутешньої поліції, представники Служби порятунку, а також небайдужі жителі району.

"Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку зниклого пенсіонера, прохання повідомити за тел.: 068-651-9824, 097-72-83-743, або на цілодобову лінію служби "102", — закликають у відділі комунікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці невідомий чоловік викрав скриньку із пожертвами для Збройних українських сил. Вказана особа була зафіксована камерами відеоспостереження, тож правоохоронці сподіваються, що поширення фото та відео зі зловмисником допоможе швидше встановити його місцеперебування.