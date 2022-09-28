У Києві чоловік вкрав скриньку з пожертвами на ЗСУ: його розшукують (фото та відео)

Інцидент стався на столичній Оболоні

У Києві розшукують невідомого чоловіка, який вкрав з магазину скриньку для збору коштів на потреби Збройних сил України. Факт крадіжки зафіксували камери відеоспостереження.

Про це повідомив користувач Facebook Віталій Александрович, зазначивши, що крадіжка скриньки відбулася у столичному мікрорайоні Оболонь.

"Ввечері (24 вересня — ред.) в Оболонському районі у кав’ярні ця особа вкрала скриньку для збору коштів на потреби ЗСУ, а саме для 93 бригади, в якій воював мій друг (на жаль він загинув, але ми продовжуємо допомагати хлопцям). Тут важливіше не скільки грошей там було, а для кого вони. І це було написано на скрині", — зазначив чоловік.

Нагадаємо, що раніше у Києві на махінаціях із бронепластинами та шоломами попалися засновник та керівник відомої мережі магазинів товарів військового призначення. Крім цього, СБУ прийшла з обшуками у міськраду, райраду та районну військову адміністрацію одразу двох областей за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги.

Також "Телеграф" повідомляв, що поліція прийшла з обшуком до відомого волонтера і активіста Святослава Літинського. Його запідозрили у привласненні коштів українців під виглядом благодійного фонду.