В Киеве мужчина украл ящик с пожертвованиями на ВСУ: его разыскивают (фото и видео)

Инцидент произошел на столичной Оболони

В Киеве разыскивают неизвестного мужчину, укравшего из магазина ящик для сбора средств на нужды Вооруженных сил Украины. Факт воровства зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщил пользователь Facebook Виталий Александрович, отметив, что кража ящика произошла в столичном микрорайоне Оболонь.

"Вечером (24 сентября — ред.) в Оболонском районе в кафе это лицо украло ящик для сбора средств на нужды ВСУ, а именно для 93 бригады, в которой воевал мой друг (к сожалению он погиб, но мы продолжаем помогать ребятам). Здесь важнее не сколько денег там было, а для кого они. И это было написано на ящике", — отметил мужчина.

Напомним, ранее в Киеве на махинациях с бронепластинами и шлемами попались основатель и руководитель известной сети магазинов товаров военного назначения. Кроме этого, СБУ провела обыски горсовета, райсовета и районной военной администрации сразу в двух областях по подозрению в хищении гуманитарной помощи.

Также "Телеграф" сообщал, что полиция пришла с обыском к известному волонтеру и активисту Святославу Литинскому. Его заподозрили в присвоении средств украинцев под видом благотворительного фонда.