Ушел за грибами и не вернулся: в Яремче четвертый день ищут мужчину

Поисковая операция длится уже четвертые сутки

Прикарпатье всколыхнуло печальное известие об исчезновении 84-летнего жителя города Яремча Ивасюка Николая Михайловича. Несколькими днями раньше мужчина отправился в лес за грибами и до сих пор не вернулся. К розыску призывают приобщиться всех небезразличных.

Соответствующую информацию во вторник, 4 октября, сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области, отметив, что поисковые мероприятия пожилого мужчины продолжаются уже четвертый день подряд.

Согласно имеющимся сведениям, еще в субботу, 1 октября, пенсионер отправился в лесной массив на Яремчанщине в поиске грибов, после чего домой уже не вернулся. Связи с разыскиваемым тоже нет.

Мужчину можно узнать по следующим приметам : рост около 175 сантиметров, голубые глаза, седые волосы.

На момент ухода из дома был одет в темно-серые велюровые брюки, черную балоновую куртку, камуфляжную кепку и черные черного цвета.

Разыскиваемый Ивасюк Николай

В правоохранительных органах отмечают, что на розыск пенсионера нацелен личный состав здешней полиции, представители Службы спасения, а также небезразличные жители района.

Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске пропавшего пенсионера, просьба сообщить по тел..

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