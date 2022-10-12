Втратила обидві ноги: 6-річна дівчинка мало не загинула у жорстокому обстрілі Дніпропетровщини

Попереду у дитини довгий шлях до нормального життя

Нікополь Дніпропетровської області майже щоночі знаходиться під обстрілами російських військ, — у ніч на 12 жовтня по місту випустили близько сотні снарядів, внаслідок чого тяжко постраждала 6-річна дівчинка.

У результаті лікарям довелося ампутувати їй ноги, повідомляє "Суспільне".

Після госпіталізації медики провели травматичну ампутацію, стан дитини вдалося стабілізувати — далі на неї чекає ще операція та реабілітація.

"Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація і, можливо, знадобиться протезування", — сказав на брифінгу лікар-анестезіолог Сергій.

Варто зауважити, що за даними керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, у ніч на 12 жовтня росіяни випустили по Нікополю близько сотні снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Постраждала 6-річна дівчинка з мамою та ще одна жінка — всього троє людей, усі були у важкому стані.

Зазначимо, що Нікополь під вогнем щоночі, оскільки знаходиться в зоні ураження окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі, що розташований з іншого боку річки Дніпро.

Нікополь та Енергодар на карті

Як повідомляв "Телеграф", раніше у прес-центрі ОК "Південь" пояснювали, навіщо росіяни обстрілюють Нікополь.