Втратила обидві ноги: 6-річна дівчинка мало не загинула у жорстокому обстрілі Дніпропетровщини
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Попереду у дитини довгий шлях до нормального життя
Нікополь Дніпропетровської області майже щоночі знаходиться під обстрілами російських військ, — у ніч на 12 жовтня по місту випустили близько сотні снарядів, внаслідок чого тяжко постраждала 6-річна дівчинка.
У результаті лікарям довелося ампутувати їй ноги, повідомляє "Суспільне".
Після госпіталізації медики провели травматичну ампутацію, стан дитини вдалося стабілізувати — далі на неї чекає ще операція та реабілітація.
"Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація і, можливо, знадобиться протезування", — сказав на брифінгу лікар-анестезіолог Сергій.
Варто зауважити, що за даними керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, у ніч на 12 жовтня росіяни випустили по Нікополю близько сотні снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Постраждала 6-річна дівчинка з мамою та ще одна жінка — всього троє людей, усі були у важкому стані.
Зазначимо, що Нікополь під вогнем щоночі, оскільки знаходиться в зоні ураження окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі, що розташований з іншого боку річки Дніпро.
Як повідомляв "Телеграф", раніше у прес-центрі ОК "Південь" пояснювали, навіщо росіяни обстрілюють Нікополь.