У центрі Донецька пролунав вибух в "адміністрації" окупантів: фото та відео

На місці вирувала неслабка пожежа — автомобілі згоріли вщент

У Донецьку вранці 16 жовтня пролунав вибух на парковці будівлі міської адміністрації. Окупанти та колаборанти традиційно звинувачують у всьому обстріл Збройними силами України.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними вибух пролунав о 7:40 ранку. На парковці біля "адміністрації" і в таку ранню годину знаходилося кілька мікроавтобусів, вони згоріли повністю.

Поблизу знаходиться парк, людей там не було. Внаслідок вибуху постраждали також і будинки, які знаходяться навпроти "адміністрації" — пошкоджено фасад та вибито вікна. На відео пропагандисти показують лише паркування та один кут будівлі.

Стовп диму видно здалеку

На автостоянці знаходилися кілька автобусів та машини

Внаслідок вибуху також постраждала і сама будівля "адміністрації" — у ній вибиті шибки, стіни закопчені димом.

Мерія на карті

Усередині будівлі також відчуваються наслідки вибуху – багато сміття, залишки стелі. Про постраждалих внаслідок "прильоту" не повідомляється.

Трохи менше ніж місяць тому в Донецьку окупанти заявляли про обстріл з боку ЗСУ – тоді вибух пролунав на жвавому ринку, загинули щонайменше 13 людей. Раніше "Телеграф" публікував думки, що для того, щоб війна пішла на спад, потрібно повернути під контроль України одне з великих міст, окупованих у 2014 році. Але експерт і голова підрозділу аеророзвідки з цим не згоден. Він вважає, що треба думати не про три місяці, а про те, як населення переживе наслідки ракетного терору росії та спиратиметься на думку Генштабу.