На месте бушевал неслабый пожар — автомобили сгорели дотла

В Донецке утром 16 октября раздался взрыв на парковке здания городской "администрации". Оккупанты и коллаборанты традиционно обвиняют во всем обстрелы Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По их данным взрыв раздался ровнов в 7:40 утра. На парковке возле "администраци"и в такой ранний час находились несколько микроавтобусов, они сгорели полностью.

Поблизости находится парк, людей там не было. В результате взрыва пострадали также и дома, которые находятся напротив "администрации" — поврежден фасад и выбиты окна. На видео пропагандисты показывают только парковку и один угол здания.

Столб дыма виден издалека

На автостоянке находились несколько автобусов и машины

В результате взрыва также пострадало и само здание "администрации" — в нем выбиты стекла, стены закопчены дымом.

Мерия на карте

Внутри здания также ощущаются последствия взрыва — много мусора, остатки потолка. Про пострадавших в результате "прилета" не сообщается.

Чуть менее месяца назад в Донецке оккупанты заявляли про обстрел со стороны ВСУ — тогда взрыв раздался на оживленном рынке, погибли как минимум 13 человек. Ранее "Телеграф" публиковал мнения, что для того, чтобы война пошла на спад, нужно вернуть под контроль Украины один из крупных городов оккупированных в 2014. Но эксперт и глава подразделения аэроразведки с этим не согласен. Он считает, что нужно думать не про три месяца, а про то, как население переживет последствия ракетного террора россии и опираться на мнение Генштаба.