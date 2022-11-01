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У Бердянську партизани підірвали ще одного зрадника: що відомо про його стан

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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50-річний Іщук добровільно пішов на співпрацю з окупантами Новина оновлена 01 листопада 2022, 09:06
50-річний Іщук добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Фото Колаж "Телеграфа"

У російській "адміністрації" чоловік відповідав за зв’язки із громадськістю

Поки росіяни намагаються прорватися на Донбасі, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав серйозний вибух. Деякі джерела стверджували, ніби в житловому кварталі напередодні стався витік газу. Проте вже незабаром з’явилися дані про спробу ліквідації чергового проросійського колаборанта — колишнього головного редактора видання "Місто", ексспікера мера Бердянська Павла Іщука.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь", передає "Телеграф". Варто зазначити, що з приходом російських загарбників Іщук добровільно перейшов на бік ворога та почав підтримувати його інформаційно. Ймовірно, за таку "службу" чоловіка швидко "підвищили" — на момент вибуху він обіймав посаду "першого заступника мера із зовнішньої політики та масових комунікацій".

Подробиць або фото/відео-фіксації з місця події немає. Проте відомо, що вибуховий пристрій спрацював поблизу будинку Іщука. Найімовірніше, пристрій, спрямований ліквідацію зрадника батьківщини, було начинено цвяхами чи металевими кульками.

Павло Іщук вибух у Бердянську
Павло Іщук

Померти від отриманих травм колаборант не зміг, проте його стан оцінюється місцевими медиками як тяжкий. На даний момент він перебуває у лікарні.

Варто зазначити, що Павло Іщук пішов працювати на окупантів, маючи історичну освіту. Її він отримав 1994 року на історичному факультеті Запорізького національного університету. Пізніше, як уже згадувалося, працював журналістом і навіть був головним редактором ЗМІ.

Павло Іщук Вконтакте
Сторінка колаборанта у забороненій соцмережі "ВК"

Нагадаємо, що близько місяця тому у Бердянську вже лунали вибухи, які також приписують діям партизанів. Крім цього, "гучно" було і в Мелітополі.

Теги:
#Херсонська область #Бердянськ #Вибухи #Колаборанти