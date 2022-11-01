У Бердянську партизани підірвали ще одного зрадника: що відомо про його стан

У російській "адміністрації" чоловік відповідав за зв’язки із громадськістю

Поки росіяни намагаються прорватися на Донбасі, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав серйозний вибух. Деякі джерела стверджували, ніби в житловому кварталі напередодні стався витік газу. Проте вже незабаром з’явилися дані про спробу ліквідації чергового проросійського колаборанта — колишнього головного редактора видання "Місто", ексспікера мера Бердянська Павла Іщука.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь", передає "Телеграф". Варто зазначити, що з приходом російських загарбників Іщук добровільно перейшов на бік ворога та почав підтримувати його інформаційно. Ймовірно, за таку "службу" чоловіка швидко "підвищили" — на момент вибуху він обіймав посаду "першого заступника мера із зовнішньої політики та масових комунікацій".

Подробиць або фото/відео-фіксації з місця події немає. Проте відомо, що вибуховий пристрій спрацював поблизу будинку Іщука. Найімовірніше, пристрій, спрямований ліквідацію зрадника батьківщини, було начинено цвяхами чи металевими кульками.

Павло Іщук

Померти від отриманих травм колаборант не зміг, проте його стан оцінюється місцевими медиками як тяжкий. На даний момент він перебуває у лікарні.

Варто зазначити, що Павло Іщук пішов працювати на окупантів, маючи історичну освіту. Її він отримав 1994 року на історичному факультеті Запорізького національного університету. Пізніше, як уже згадувалося, працював журналістом і навіть був головним редактором ЗМІ.

Сторінка колаборанта у забороненій соцмережі "ВК"

Нагадаємо, що близько місяця тому у Бердянську вже лунали вибухи, які також приписують діям партизанів. Крім цього, "гучно" було і в Мелітополі.