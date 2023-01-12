Наші Джеймси Бонди: як мирні українці допомагали зачищати Херсонщину від росіян

Завдяки даним учасників опору ЗСУ вдалося знищити багато цілей

Під час окупації правобережної частини Херсонської області місцеві жителі не боялися здавати дані про російських військових та техніку Збройним силам України, — опір був дуже активним.

Про це у рамках інтерв’ю для "Телеграфу" розповів народний депутат від "Голосу", а нині ще й військовий Роман Лозинський.

Він згадує, що його побратими контактували з жителями Каховки, Берислава, Херсона, які не боялися передавати дуже свіжу та докладну інформацію про те, де стоїть техніка, де зайшов ворожий спецназ і піхота тощо.

"У липні, в одному з населених пунктів на півдні був прицільний приліт Хаймарсів. Були дані, скільки там росіян, техніки тощо. У таких випадках цілі знищувалися дуже добре. Це добре змінило перебіг війни", — розповідає депутат.

За його словами, він сам особисто також контактував із мирними українцями, які чинили опір окупації. Так, на шляху через Давидів Брід, Чкалове, Чарівне у напрямку Каховки люди теж передавали інформацію про російські колони та техніку.

Давидів Брід, Чкалове, Чарівне та Каховка на карті Херсонської області

"Їм навіть вдавалося якось знімати це, будучи перед носом ворога. Це такі наші Джеймси Бонди на мінімалках", — підсумував Лозинський.

Нагадаємо, раніше Роман Лозинський також розповів, у чому проблема із поверненням лівого берега Херсонської області.