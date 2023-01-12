Наши Джеймсы Бонды: как мирные украинцы помогали зачищать Херсонщину от россиян

Благодаря данным участников сопротивления ВСУ удалось уничтожить много целей

Во время оккупации правобережной части Херсонской области местные жители не боялись сдавать данные о российских военных и технике Вооруженным силам Украины, — сопротивление было очень активным.

Об этом в рамках интервью для "Телеграфа" рассказал народный депутат от "Голоса", а ныне еще и военный Роман Лозинский.

Он вспоминает, что его побратимы контактировали с жителями Каховки, Берислава, Херсона, которые не боялись передавать очень свежую и подробную информацию о том, где стоит техника, где зашел вражеский спецназ и пехота, и т.д.

"В июле, в одном из населенных пунктов на юге был прицельный прилет Хаймарсов. Были данные, сколько там россиян, техники и т.д. В таких случаях цели уничтожались очень хорошо. Это хорошо изменило ход войны", — рассказывает депутат.

По его словам, он сам лично тоже контактировал с мирными украинцами, сопротивлявшимися оккупации. Так, на пути через Давыдов Брод, Чкалово, Чаривное в направлении Каховки люди тоже передавали информацию о российских колоннах и технике.

Давыдов Брод, Чкалово, Чаривное и Каховка на карте Херсонской области

"Им даже удавалось как-то снимать это, будучи перед носом врага. Это такие наши Джеймсы Бонды на минималках", — подытожил Лозинский.

Напомним, ранее Роман Лозинский также рассказал, в чем проблема с возвращением левого берега Херсонской области.