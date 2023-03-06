Безглуздо та нещадно: біля адмінкордонів Криму помітили дивну активність окупантів

Російські солдати їздять туди-сюди без чіткої мети та плану

Російські окупанти на Херсонщині не лише обстрілюють мирних жителів, а й ведуть безладні дії. Цією обставиною незадоволені навіть солдати ворожої армії.

Про це повідомляє український Генштаб. Щоб обдурити українських військових, ворог проводить маневри, рухаючи колони на околицях від Нової Каховки на Херсонщині до Армянська на території окупованого Криму. Між ними близько 75 км прямою.

Нова Каховка та Армянськ на карті окупованої території

Такі рухи не тішать особовий склад російських військ. Одна з причин – брак палива, інша – неефективність таких маневрів. Зазначимо, що Генштаб кілька днів поспіль повідомляє про спроби створити ворогом умови для наступу на деяких ділянках фронту на півдні України.

"Телеграф" повідомляв, що аналітики ISW не фіксують ознак того, що ворог готується до тривалих наступів у Запорізькій або будь-яких наступів у Херсонській області. Ворог зосереджує сили на сході України, хоча карти бойових дій показують, що наступ ворога на Бахмут наближається до кульмінації.