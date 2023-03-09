Російський репер-путінець поїхав на Донбас і потрапив під обстріл – не виходить на зв’язок

На зв’язок репер не виходить багато годин

Російський репер Птаха (Давид Нурієв) зник на Донеччині після обстрілу. Зв’язку з ним немає.

У своєму Інстаграм близько 17 годин тому Птаха заявив про вихід із зони комфорту та намір пройтися зоною дотику. Відомо, що він потрапив під обстріл. Нібито він поїхав із концертом у зону ведення бойових дій. До Донецька він приїхав кілька днів тому з "гуманітарною місією".

Останній допис Птахи

Через багато годин після того, як зв’язок із ним перервався на території окупованої Донецької області, дізнатися, що з ним представникам репера не вдається. На останньому відео чути гучні хлопки після того, як телефон падає.

Птаха відома своєю підтримкою війни проти України, ідей російського диктатора володимира путіна, окупації Криму та бажанням зібрати СРСР знову під контролем росії. Він також критикував тих російських виконавців, які вирішили виїхати за кордон та висловилися проти війни. Птаха підтримує ідею про "нацистів" в Україні та вважає, що "братські" народи для Росії це білоруси та серби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серби також підтримують російського диктатора. На турнірі Великого Шолома в Австралії через це стався скандал.