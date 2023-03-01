Владислав Тарасенко потрапив під мобілізацію

Росіянка Юлія Липницька вже у 15 років виграла Олімпійські ігри-2014, чемпіонат Європи, стала срібною призеркою чемпіонату світу у фігурному катанні. А у 24 може стати вдовою. Раніше ми писали, що російському фігуристу, фанату путіна, відрізали руки.

Після завершення кар’єри Липницька перейшла на тренерську роботу, де познайомилася з переможцем Кубка росії з фігурного катання Владиславом Тарасенком. Пара одружилася, у них народилася дочка.

Торік восени Тарасенко потрапив під мобілізацію. Він проходив підготовку зі спеціалізації гранатометника. І як повідомляє sports.ru, зараз чоловік олімпійської чемпіонки відправлений до Запорізької області на передову.

Липницька та Тарасенко

Нагадаємо, що в боях з росіянами під Бахмутом загинув 25-річний фігурист Дмитро Шарпар, який раніше входив до складу збірної України. Харків’янин за час своєї спортивної кар’єри виступав у парі з Анастасією Побіженко. Шарпар разом із Побіженко у парі вигравав "срібло" чемпіонату України, був у топ-10 на юнацькій Олімпіаді 2016 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні вимагали прибрати російську фігуристку з номінантів на престижну нагороду. Це викликало справжню істерику в росії.